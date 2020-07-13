بارزاني: عدم الالتزام بالتعليمات الصحية أدى إلى تزايد الإصابات والوفيات

وذكر بيان لحكومة الإقليم تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الحكومة أشرف، اليوم، على اجتماع اللجنة الوزارية العليا لمواجهة فيروس كورونا ، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)".وأضاف أنه "في الاجتماع الذي شارك فيه نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين، جرى التباحث بشأن الوضع الراهن في ظل تفشي فيروس كورونا والخطوات اللازمة للحد من انتشاره، بالإضافة إلى تقييم الإجراءات والتدابير الوقائية والتعليمات الصحية".

وأشار البيان، إلى أن "وزير الصحة عرض خلال الاجتماع، تقريراً عن عدد المصابين والوفيات والمتعافين من الفيروس، وأشار إلى أن سبب ارتفاع معدل الإصابات يعود إلى عدم الالتزام بالإرشادات الصحية".



وتابع، أنه "بعد ذلك، قدم وزيرا الداخلية والنقل والمواصلات ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية ملاحظاتهم وتقييمهم للإجراءات الوقائية المتخذة ومستوى الالتزام بها".

ولفت البيان، إلى أن "رئيس الحكومة سلط الضوء على مخاطر زيادة تفشي الفيروس وارتفاع أعداد المصابين والمتوفين، وعبّر عن أسفه نتيجة تسييس البعض لهذا الموضوع وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية مما أدى إلى تزايد الإصابات والوفيات يوماً بعد آخر".

وأكد البارزاني بحسب البيان، : "لذا أهيب بجميع المواطنين مرة أخرى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتكم وسلامة أقاربكم والمجتمع".

وتابع البيان، أنه "بعد تقييم الوضع، أصدرت اللجنة الوزارية العليا لمواجهة كورونا القرارات التالية:

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أولاً: على وزارتي الداخلية والصحة الاستمرار في إصدار الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية اللازمة لمواجهة الفيروس، وإلزام ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والوزارات والمؤسسات الحكومية، ومتابعة تطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بهذا الصدد ومعاقبة المخالفين.

ثانياً: تحدد غرف العمليات في المحافظات إصدار قرارات منع التجوّل والتنقل بين المدن والمحافظات، مع استمرار غلق الأماكن العامة.

ثالثاً: تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى 22 من الشهر الجاري، على أن يتم اتخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وبما يراعي التعليمات والإجراءات الصحية.

رابعاً: توجيه وزارة الثقافة والشباب ودائرة الإعلام والمعلومات بالاستمرار في حملات توعية المواطنين في إطار قرارات وزارة الصحة وتعليماتها، لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية، وذلك بالتنسيق مع وسائل الإعلام في إقليم كردستان.

