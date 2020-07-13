برئاسة الكعبي.. انعقاد اولى جلسات اللجنة التحقيقية في قطاع الكهرباء

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "انعقاد اول جلسات اللجنة التحقيقية في قطاع الكهرباء بحضور عدد من الجهات الحكومية الرقابية لكشف الفساد في وزارة الكهرباء برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي".ونقل البيان عن الكبي قوله، "رغم مساعِ محاربة الفساد لكننا حتى الان لم نرى استعادة للأموال العامة المهربة ولا دخول فاسد الى السجن وهذا غير مقبول مطلقا للشارع العراقي"، لافتا الى أنه "صُرِف على قطاع الكهرباء اكثر من تخصيصات الوزارات الاخرى و لم نشهد حتى اللحظة اي تطور في هذا القطاع".

وتابع، "بسبب الفساد وسوء التخطيط في وزارة الكهرباء أوجد لنا محطات توليد بعيدة عن مصادر الوقود وبالتالي فشل إنتاجها"، مشيرا الى أن "تمثيل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية أضاف بُعد رقابي شفاف ومحايد ويًنهي اتهامات الاستهداف السياسي".



واكد الكعبي على ضرورة، "عمل وزارة الكهرباء برؤية واضحة يُصادق عليها مجلس النواب ، وتنفذ خلال 5سنوات ، ولا تتأثر بتغير الوزراء"، مشددا على أن "اي خلل يحصل سيتم محاسبة المعنيين".

يشار الى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، امس الاحد، بتشكيل لجنة برئاسة النائب الأول للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، وذلك بسبب التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية، والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة، ووجود شبهات فساد إدارية ومالية.