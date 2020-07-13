وأضافت، أن "صلاحيات النائب الحالية ممارسة الدور الرقابي على مؤسسات الحكومة واجهزتها التنفيذية ودورها التشريعي، ولم نقم نحن ( الدكتورة باسمة الساعدي ) بهذين الدورين حتى تُتّهم من قبل الكعبي باننا منتحلين الصفة الشرعية والرسمية وهي كونها نائب".
وتابعت، انه "لا يوجد إعمام أو نص قانوني يحرم أو يجرم النائب السابق على فتح مكتبه لاستقبال شكاوي المواطنين وطروحاتهم، او مخاطبة الجهات المعنية بتلك الشكاوي"، مشيرة الى، انها "نرى أنه كان المفروض بهئة الرئاسة أن توجه إعماما لكافة النواب السابقين بأقران مخاطباتهم برقم الدورة التي شغلوها".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توجيهه بإقامة دعوى قضائية ضدها.. نائبة سابقة ترد على نائب رئيس البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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