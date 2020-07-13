



ويقول الأهالي أن وضع الكتل الكونكريتية وتعنت القوات الأمنية، سببا أضرارا نفسيه وأخرى مادية، فيما استجابت القوات الأمنية تحت ضغط التظاهر وحرق الإطارات من قبل المحتجين. فمنذ أكثر من ثلاث أشهر وكل الطرق المؤدية إلى مركز محافظة النجف مغلقة بالكتل الكونكريتية. ورغم تخفيف حظر التجوال وعدم تسجيل اي إصابات بفايروس كورونا ، الا انها لم تفتح لاهاليها لحد الان، ما دفعهم للمطالبة بإزالة السيطرات نهائيا كونها أثرت على وضعهم المعيشي.ويقول الأهالي أن وضع الكتل الكونكريتية وتعنت القوات الأمنية، سببا أضرارا نفسيه وأخرى مادية، فيما استجابت القوات الأمنية تحت ضغط التظاهر وحرق الإطارات من قبل المحتجين. ورغم وعود القيادات الأمنية بعدم قطع الطرق أمام حركة الناس والمركبات، الا ان ألاهالي يطالبون بحل دائم يضمن لهم حرية الحركة أسوة بمركز المدينة خصوصا وأن أغلب حالات الإصابة بكورونا نادرا ما سجلت في المناطق الريفية. تشاهدون التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تظاهرات في النجف... قطعت أرزاقهم وتدهورت أوضاعهم المعيشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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