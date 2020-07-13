المركزي للإحصاء: 1794 مكتب صيرفة بالعراق برأس مال 1.3 ترليون دينار

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في إحصائية جديدة له، اطلعت عليها الخليج 365 إن "اجمالي عدد مكاتب التحويل المالي والصرافة لسنة 2018 بلغت 1794 مكتبا وقد ارتفعت بشكل ملحوظ عن سنة 2012 التي بلغت فيها 825 مكتبا"، مبينا أن "إجمالي قيمة رأس المال المستثمر 1.3 ترليون دينار ".وأضاف ان "إجمالي العاملين في هذه المكاتب بلغ 2882 عامل "باجر وبدون اجر" شكل عدد العاملين من الذكور النسبة الأعلى من إجمالي عدد العاملين حيث بلغت 95.8%والاناث 4.2%".

وأشار الجهاز الى أن "المسح شمل محافظات العراق ما عدا اقليم كردستان ونينوى والأنبار"، مشيرا الى أن "الإحصائية ستوفر بيانات دقيقة حول نشاط هذه الشركات والإيفاء بمتطلبات الحسابات القومية والبنك المركزي العراقي والمجهات المستفيدة".