فيديو لكاظم الساهر... و'الحلاق مطلوب أمنيًا'

ويعود هذا المقطع إلى عام 1995 أي قبل 25 عامًا، وكان الساهر يؤدي أغنيته الشهيرة "كلك على بعضك حلو"، وجذب المقطع الكثير من المتابعين وسط إشادة واسعة بأدائه واستطاعته أن يستحوذ على قلوب الحاضرين للحفل بالرقص والغناء.ولكن ما لفت الأنظار في هذا المقطع هو "اللوك" الذي ظهر به كاظم الساهر؛ إذ اختلف تمامًا عن شكله الحالي وبدا بشعر طويل، على عكس من "اللوك" الحالي الذي يظهر فيه بشعر قصير للغاية ولحية.

وطالب الجمهور باستدعاء "الحلاق" أمنيًا في إشارة إلى شعره الطويل الذي كان يحتاج تقصيره، ومما جاء في التعليقات قول مغردة: "الحلاق مطلوب أمنيًا"، ليدور نقاش بين محبيه ينتهي بأنه لو رأى كاظم هذا المقطع سيسخر من شعره الطويل أيضًا.