المتحدث باسم القائد العام يصدر بيانا بشان ماحدث المتظاهرين وينفي استخدام الذخيرة الحية

وقال رسول في بيان تلفت الخليج 365، نسخة منه إن "القوات الأمنية ملتزمة بحماية الحق الدستوري بالتظاهر السلمي، وإن القائد العام للقوات المسلحة لن يتوانى عن فتح تحقيق في أي اعتداء يتعرض له المتظاهرون السلميون".

واضاف "لقد قامت قواتنا الأمنية يوم الأحد، بمنع بعض الباصات غير الملتزمة بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بخصوص جائحة كورونا، لاكتظاظها بالمتظاهرين المتوجهين إلى بغداد، ورفضت الامتثال لإجراءات الغاية منها سلامتهم وعدم المساهمة بنشر العدوى"، مشيرا الى انه "للأسف قام بعض المتظاهرين بالتعدّي على القوات الأمنية التي كانت متواجدة لحمايتهم، ومحاولة العبور بالقوة، فما كان من القوات الأمنية إلا صدّهم".



ونفى رسول "استخدام القوات الامنية الأسلحة والذخيرة الحية كما يشاع ، ولم تسقط أي ضحية".

