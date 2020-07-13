اصدر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، الاثنين، بيانا حول ماحدث المتظاهرين، فيما نفى استخدام الذخيرة الحية ضدهم.
واضاف "لقد قامت قواتنا الأمنية يوم الأحد، بمنع بعض الباصات غير الملتزمة بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بخصوص جائحة كورونا، لاكتظاظها بالمتظاهرين المتوجهين إلى بغداد، ورفضت الامتثال لإجراءات الغاية منها سلامتهم وعدم المساهمة بنشر العدوى"، مشيرا الى انه "للأسف قام بعض المتظاهرين بالتعدّي على القوات الأمنية التي كانت متواجدة لحمايتهم، ومحاولة العبور بالقوة، فما كان من القوات الأمنية إلا صدّهم".
ونفى رسول "استخدام القوات الامنية الأسلحة والذخيرة الحية كما يشاع ، ولم تسقط أي ضحية".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم القائد العام يصدر بيانا بشان ماحدث المتظاهرين وينفي استخدام الذخيرة الحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.