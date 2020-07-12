الحكيم يطالب مجلس الوزراء بفتح تحقيق فوري باحداث مدخل بغداد الجنوبي

طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاحد، مجلس الوزراء بفتح تحقيق فوري باحداث مدخل بغداد الجنوبي اثناء محاولة دخول متظاهرين من محتجزي رفحاء.
وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر، "نعبر عن شديد اسفنا لما حصل من احداث عند مدخل بغداد الجنوبي اثناء محاولة دخول متظاهرين من محافظات الوسط والجنوب من محتجزي رفحاء أدت الى سقوط عدد من الضحايا".
وأضاف "نطالب رئيس مجلس الوزراء بفتح تحقيق فوري بالحادث للوقوف على حيثياته وعرض نتائجه للرأي العام"، معتبراً أن "التظاهر السلمي حقا دستوريا مشروعا وعلى القوات الأمنية التعامل بمسؤولية مع المتظاهرين".
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