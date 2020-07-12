الكاظمي: عازمون على عدم الإبقاء على شاغل منصب ثبت فشله

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، استقبل، اليوم، محافظ ذي قار ومدير شرطتها بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي".واضاف ان "الكاظمي استمع الى إيجاز عن الأوضاع في المحافظة. كما استعرض مع المسؤولين آخر الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة لتقديم الخدمات للأهالي وتحقيق مطالبهم، وحفظ الأمن العام وحماية الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة".

واكد الكاظمي بحسب البيان، ان "أبناء ذي قار بوعيهم ووطنيتهم المشهودة كانوا الصوت الأول في حمل هموم العراقيين وصدحوا بالمطالب الحقّة في تظاهراتهم بما يمثّل كل العراق وليس أبناء المحافظة فقط" مبيناً انه "مثل ما كانت ذي قار رمز انبثاق الحضارة الإنسانية قبل التأريخ، فإنها اليوم أنموذج للمسؤولية و الوعي بحقوق وواجبات المواطنة الحقّة".



واشار البيان الى ان " رئيس مجلس الوزراء تدارس الإجراءات المتخذة من قبل دوائر المحافظة الخدمية، وفي مقدمتها عملية توفير الأوكسجين لمستشفيات المحافظة وتعزيز ملاكاتها الطبية المجاهدة بما يخدم مواجهة جائحة كورونا وحفظ أرواح الناس".

وأوضح الكاظمي، أن "خدمة المواطن في ذي قار هي واجب وشرف لأجهزة الدولة، لهذا فإننا عازمون على عدم الإبقاء على شاغل منصب ثبت فشله".

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة الخدمية بما يضمن حق المواطن في تلقي خدمة تليق به وباسم ذي قار .

ووجّه سيادته المسؤولين ببذل غاية الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة أسباب التلكؤ الحاصل في أسرع وقت ممكن.

