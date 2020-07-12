بالصور.. امانة بغداد تفتتح ساحة الفردوس في قلب العاصمة

اعلنت امانة بغداد، الاحد، افتتاح ساحة الفردوس بعد إعادة تأهيلها من قبل البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة.
وأضاف أن "المساحة الكلية لساحة الفردوس بلغت 6336 متر مربع، واستخدمت فيها افضل مواد البناء العالمية مثل النافورات التي وضعت على مساحة 1060 متر مربع، وهي من النافورات الراقصة تتضمن حركات قافزة وخطية".
واشار إلى "التصميم الجديد للساحة مزج بين تراث بغداد وحاضرها، اذ رمز إلى النهرين دجلة والفرات بالإضافة إلى النخلة العراقية، وغيرها من الرموز العراقية المهمة، مشيرا إلى أن التصميم الجديد تضمن وضع مساحة كبيرة لانشاء نصب تقيمه وزارة الثقافة لاحقا، وهذه المساحة تتحمل نصبا يزن 80 طناً".
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