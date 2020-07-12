مكتبه: الكعبي سيترأس غداً اجتماعا موسعا للتحقيق بجميع تعاقدات الكهرباء منذ ٢٠٠٦

وذكر المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب سيترأس يوم غد اجتماعا موسعا للتحقيق والتدقيق بجميع تعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2006 لغاية 2020".

ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في وقت سابق من، اليوم الاحد، بتشكيل لجنة برئاسة النائب الأول للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، وذلك بسبب التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية، والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة، ووجود شبهات فساد إدارية ومالية.