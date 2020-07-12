ما السبب وراء الشعور الدائم بالجوع

تقول الدكتورة مونيك تيلو، مديرة برنامج أسلوب الحياة الصحي في مستشفى ماساتشوستس، إن سبب شعور بعض الأشخاص بالجوع بشكل مستمر قد يكون نتيجة العديد من الأمور التي قد تحفز الأشخاص على الإحساس بالجوع المستمر.وتضيف أن هناك العديد من الأسباب التي تحفز الجوع عند الأشخاص بعضها قد يكون طبياً وبعضها نفسياً ومنها:

أسباب طبية



قد يكون هناك العديد من الأسباب الطبية وراء الشعور بالجوع الشديد طوال الوقت، وقد يستدعي الأمر زيارة الطبيب لمعرفة السبب الرئيسي وراء تلك المشكلة فقد تكون واحدةً مما يلي:

فرط نشاط الغدة الدرقية



قد يكون فرط نشاط الغدة الدرقية واحداً من أسباب الشعور الدائم بالجوع، إذ بينت دراسة نشرت في مجلة أبحاث الغدة الدرقية، أن فرط نشاط الغدة الدرقية يرفع إنفاق الطاقة ويقلل من وزن الجسم بشكل كبير، وتكون من الأعراض الأخرى الرعشة، وتسارع دقات القلب.



يفقد مرضى السكري من النوع الأول القدرة على إنتاج الأنسولين، ولا يتمكن الجسم من معالجة السكر، وقد يكون الجوع أيضًا من أحد أعراض مرض السكري من النوع الثاني والذي يكون به الجسم مقاومًا للأنسولين.

وهناك عدد من الأسباب الطبية الأخرى مثل تناول بعض أنواع الأدوية المضادة للالتهاب أو الأدوية المثبطة للمناعة فإنها تزيد من الشعور بالجوع.

أسباب نفسية



يقول الأطباء إن من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالجوع خلال ثلاث إلى خمس ساعات بعد تناول الطعام ويختلف من شخص لآخر اعتماداً على عمل الجهاز الهضمي.

إلا أن الأشخاص قد يشعرون بالجوع أثناء تسوق الطعام أو أثناء مشاهدة دعايات بعض الأطعمة على التلفزيون أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويحفز الأشخاص على تناول المزيد من الطعام.

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أسباب أخرى

الإجهاد

يعد الإجهاد سبباً لزيادة الشهية، إذ يعمل على رفع مستويات الكورتيزول، والتي تزيد من رغبة تناول الطعام.

اتباع الحميات الغذائية

هناك العديد من الحميات الغذائية التي تعتمد على تناول بعض المجموعات الغذائية والابتعاد عن مجموعات غذائية أخرى لازمة للجسم، يجعل جسمك يطلب المزيد من الطعام.