عواقب وخيمة.. مخاطر شرب القهوة في الطقس الحار

وأضافت الطبيبة: "لا توجد موانع ومؤشرات صارمة تتعلق بالقهوة في الطقس الحار. التأثير الرئيسي للقهوة هو تسريع التخلص من السوائل من الجسم. في الطقس الحار يكون خطرًا بشكل خاص يسبب الجفاف. لذلك، من المهم شرب كوب من الماء قبل أو بعد تناول القهوة. وبالطبع، راقب صحتك أثناء النهار".
وأشارت يارتسيفا إلى أنه أثناء المجهود البدني مع التعرق، يتم فقدان الكثير من السوائل، في الحرارة أكثر. لذلك، تحتاج إلى شرب القهوة باعتدال، وحتى سوائل أكثر. إذا كان الشخص مصابًا بتحصي البول، وتلف الكلى، فإن هؤلاء الأشخاص لا ينصح بتناولهم أكثر من فنجان واحد من القهوة في اليوم".
وقالت إيرينا يارتسيفا إنه لا يوجد فرق بين القهوة الساخنة والباردة. "لا يوجد فرق، لأن المادة الفعالة واحدة - إنها مادة الكافيين. في أي شكل تؤثر على الأحاسيس العامة. أوصي بشرب ما لا يزيد عن ثلاثة أكواب في اليوم. هذه هي كمية القهوة التي يمكن للشخص أن يستعيدها بالسوائل وهي غير قادرة على إلحاق الضرر به".
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