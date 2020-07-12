الصحة الأمريكية تتوقع ارتفاعا في الوفيات اليومية بفيروس كورونا

وقال مساعد وزير الصحة الأمريكي، بريت جيروار، في حديث نقلته قناة "ABC" نشر اليوم الأحد: "نتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات. في ظل وجود مزيد من المصابين ومزيد من المرضى في المستشفيات متوقع أننا سنرى ذلك على مدار أسبوعين أو 3 أسابيع قبل أن يتم التراجع".وأشار جيروار مع ذلك إلى أن مدى فعالية العلاجات في الولايات المتحدة باتت الآن أعلى مما كانت عليه في بداية الجائحة، حيث تم تجريب أساليب جديدة والحصول على أدوية ناجعة مثل "رمديسيفير" مع بدء استخدام بعض المنشطات.

وأكد المسؤول الصحي أن قدوم موجة ثانية للجائحة في الخريف المقبل أمر محتمل بما فيه الكفاية لأن "90% من سكان الولايات المتحدة لم يتعرضوا" للفيروس، مشددا على أن السلطات الأمريكية تسعى إلى منع وقوع التفشي الجديد مع الانتشار الموسمي للإنفلونزا.

