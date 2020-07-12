الصحة العالمية تعلن ارتفاعاً قياسيا باصابات كورونا حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، عن تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم حيث تم رصد نحو 230 ألف حالة جديدة.
ويمثل هذا المؤشر ارتفاعا قياسيا ويأتي تأكيدا لتحذيرات المنظمة من تسارع انتشار الفيروس في العالم، حيث سبق أن سجلت يوم 9 يوليو 204967 حالة، وفي 10 يوليو 228102، وفي 11 يوليو 219983.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن "الارتفاعات الأكبر للإصابات تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا".
كما أعلنت المنظمة عن وفاة 5285 شخصا جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 561617.
ويبقى معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا في العالم عند مستوى أعلى من 5000 حالة منذ عدة أيام، حيث سجلت يوم 9 يوليو 5575 وفاة، وفي 10 يوليو 5565، وفي 11 يوليو 5286.
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