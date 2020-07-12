وجبات كنتاكي تتسبب في غرامة 18 ألف دولار.. ما القصة؟

الأمر الذي دفع الشرطة للتحري عن الطلب، ولتلقي القبض على هؤلاء الأشخاص، لتفرض غرامة وصلت لحوالي 18 ألف دولار أمريكي، لخرق قواعد الحجر الصحي المفروضة في البلاد لمنع تفشي فيروس "كورونا".
وحول تفاصيل القبض على هؤلاء الأشخاص، قال كبير المفوضين، شاين باتون، من شرطة فيكتوريا، "بأن عاملان رأيا أشخاصا بالمتجر يشترون 20 وجبة فردية في تمام الساعة 1:30 صباح الجمعة، ليقوما بإبلاغ الشرطة التي لاحقت السيارة لتصل للمنزل، حيث تم إلقاء القبض على الأشخاص المخالفين".
مضيفا "بأن وجبات كنتاكي، كانت من أجل حفل عيد ميلاد، وسجلت الشرطة خلال الواقعة 16 مخالفة"، بحسب ما نقل موقع "نيويورك تايمز".
يذكر بأن سلطات ولاية فيكتوريا الأسترالية إتخذت تدابير إغلاق جديدة، بعد ارتفاع عدد حالات المصابين بعدوى "كوفيد-19″، وسعت إلى تطبيقها مع فرض غرامات صارمة.
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