توتنهام يقلب الطاولة على آرسنال في ديربي لندن

آرسنال كان الطرف الأكثر استحواذًا على الكرة في الشوط الأول، وقد تمكن من إحراز هدف المقدمة عبر ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 16 من تسديدة أقل ما توصف بالرائعة.
لكن تقدم الجانرز لم يدم سوى 137 ثانية فقط، فمن خطأ فادح لسياد كولاسيناك في تمرير الكرة لديفيد لويز، انفرد هيونج مين سون بمرمى الضيوف وأدرك التعادل.
بهدف لاكازيت بات الفرنسي هو اللاعب الأول في آرسنال الذي يحرز هدفًا في الذهاب والإياب أمام توتنهام في نفس الموسم منذ بيير ميرتساكر في موسم 2012-13، بينما هذا هو الهدف الأول لسون في شباك المدفعجية خلال 10 مواجهات.
كما أن إجمالي ما سجله سون في ملعب توتنهام الجديد 13 هدفًا ليتفوق على زميله هاري كين صاحب الـ12 هدفًا ويصبح هداف السبيرز في هذا الملعب، إلى جانب صناعته لسبعة أهداف أخرى.
وفي الشوط الثاني ورغم الاستحواذ شبه الكامل من آرسنال على مجريات المباراة، لكن كتيبة مورينيو تمكنت من خطف الهدف الثاني برأسية من توبي ألدرفيرلد في الدقيقة 81.
بهذا الفوز يرتفع رصيد توتنهام ليصبح 52 نقطة ويرتقي إلى المركز الثامن فيما يتراجع آرسنال إلى المركز الثامن بالتساوي مع بيرنلي ولكل منهما 50 نقطة، بينما ينفرد شيفيلد يونايتد بالمركز السابع برصيد 54 نقطة.
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