الكاظمي: الحكومة ماضية بالعمل في منع الفاسدين من استغلال المنافذ الحدودية

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، أن الحكومة ماضية بالعمل في منع الفاسدين من استغلال المنافذ الحدودية، ووضع الخطط الكفيلة لتطويرها.



وقال مكتب الكاظمي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني تمت خلاله مناقشة جملة من القضايا والمستجدات على الساحة العراقية".

وأضاف البيان أن "الكاظمي استعرض خلال الاجتماع نتائج زيارته الى منفذ مندلي الحدودي والإجراءات التي اتخذت بهدف النهوض بواقع هذا المنفذ ومحاربة الفساد فيه وفي بقية المنافذ".

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ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده أن "الحكومة ماضية بالعمل في منع الفاسدين من استغلال هذه المنافذ، ووضع الخطط الكفيلة لتطوير المنافذ الحدودية، ودعمها والارتقاء بواقعها ومستوى أدائها".