المئات يقطعون الطريق الرابط بين ذي قار وبغداد احتجاجا على تاخر رواتبهم

أقدم المئات من أصحاب العقود والأجور في مديرية انتاج الطاقة بمحافظة ذي قار، الأحد، على قطع الطريق الرابط بين ذي قار وبغداد احتجاجا على تاخر رواتبهم.

وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من أصحاب العقود والأجور في مديرية انتاج الطاقة بمحافظة ذي قار، أقدموا اليوم، على إغلاق الطريق الرابط بين ذي قار بغداد والمثنى احتجاجا على تاخر رواتبهم لاكثر من خمسة اشهر.



وأضاف أن المحتجين أمهلوا الحكومة المحلية والاتحادية يومين بعدها يتم اطفاء الطاقة الحرارية.

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