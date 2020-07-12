القبض على متهم يتاجر بالأسلحة النارية في كربلاء

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الأحد، عن إلقاء القبض على متهم يتاجر بالأسلحة النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كربلاء.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من خلال متابعة ورصد مواقع التواصل الاجتماعي من القاء القبض على متهم يتاجر بالأسلحة النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء المقدسة وبالجرم المشهود".



وأضافت أن "عملية القبض تمت بعد أن تم استدراجه ونصب كمين محكم له وبحوزته بندقيتان نوع كلاشنكوف وبندقية نوع BKC ، وتم ضبط الأسلحة بمحضر ضبط اصولي وتوقيف المتهم وفق أحكام المادة ٢٤٠ حسب قرار قاضي التحقيق".

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