التطبيعية تؤمن مباراة ودية ثالثة لاسود الرافدين

2020-07-12 | 18:02
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تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم موافقة الاتحاد الفلسطيني للعبة على خوض مباراة ودية تجمع المنتخبين خلال شهر أيلول المقبل في أربيل، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.
ووافق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشكل مبدئي على خوض المباراة الودية في المكان والموعد المحددين، على أن يتم التواصل بين الطرفين خلال الأيام المقبلة لكي يتم التحضير للمباراة وفقاً للظروف التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.
يشار إلى أن منتخبنا الوطني لكرة القدم سيلاعب منتخب عُمان بالثالث من شهر أيلول في مسقط، ومن ثم يواجه منتخب سوريا بالثامن من الشهر نفسه في أربيل، على أن يخوض مباراته الودية الأخيرة بالرابع عشر، وذلك في ختام تحضيراته النهائية لمباراة هونغ كونغ ضمن المجموعة الثالثة والتي ستلعب بالثالث عشر من تشرين الأول المقبل.
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