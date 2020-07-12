التطبيعية تؤمن مباراة ودية ثالثة لاسود الرافدين

وفاتحت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي، في وقت سابق، الجانب الفلسطيني على خوض مباراة ودية تجمع المنتخبين في الرابع عشر من أيلول المقبل على ملعب فرانسو حريري في محافظة أربيل.

ووافق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشكل مبدئي على خوض المباراة الودية في المكان والموعد المحددين، على أن يتم التواصل بين الطرفين خلال الأيام المقبلة لكي يتم التحضير للمباراة وفقاً للظروف التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.



يشار إلى أن منتخبنا الوطني لكرة القدم سيلاعب منتخب عُمان بالثالث من شهر أيلول في مسقط، ومن ثم يواجه منتخب سوريا بالثامن من الشهر نفسه في أربيل، على أن يخوض مباراته الودية الأخيرة بالرابع عشر، وذلك في ختام تحضيراته النهائية لمباراة هونغ كونغ ضمن المجموعة الثالثة والتي ستلعب بالثالث عشر من تشرين الأول المقبل.