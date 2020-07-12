ولاية أمريكية تسجل ارتفاعاً قياسياً للإصابات بفيروس كورونا

وأفادت هيئة شؤون الصحة للولاية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15299 حالة لتصل إلى مستوى 269811.

وتعتبر فلوريدا حاليا من أكبر بؤر التفشي في العالم، حيث يتفوق عدد الإصابات اليومية في الولاية على نفس المؤشر في أي دولة أوروبية خلال ذروة الجائحة.



كما تجاوزت فلوريدا من حيث الرقم القياسي للإصابات اليومية الارتفاع الأكبر الذي سجلته نيويورك يوم 10 أبريل بـ12847 حالة، حينما كانت هذه الولاية أكبر بؤرة للجائحة في البلاد.