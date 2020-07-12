أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حيث تم رصد نحو 15300 حالة جديدة.
وأفادت هيئة شؤون الصحة للولاية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15299 حالة لتصل إلى مستوى 269811.
وتعتبر فلوريدا حاليا من أكبر بؤر التفشي في العالم، حيث يتفوق عدد الإصابات اليومية في الولاية على نفس المؤشر في أي دولة أوروبية خلال ذروة الجائحة.
كما تجاوزت فلوريدا من حيث الرقم القياسي للإصابات اليومية الارتفاع الأكبر الذي سجلته نيويورك يوم 10 أبريل بـ12847 حالة، حينما كانت هذه الولاية أكبر بؤرة للجائحة في البلاد.
وتعتبر فلوريدا حاليا من أكبر بؤر التفشي في العالم، حيث يتفوق عدد الإصابات اليومية في الولاية على نفس المؤشر في أي دولة أوروبية خلال ذروة الجائحة.
كما تجاوزت فلوريدا من حيث الرقم القياسي للإصابات اليومية الارتفاع الأكبر الذي سجلته نيويورك يوم 10 أبريل بـ12847 حالة، حينما كانت هذه الولاية أكبر بؤرة للجائحة في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ولاية أمريكية تسجل ارتفاعاً قياسياً للإصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.