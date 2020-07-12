التربية: اعتماد المعدل التراكمي لطلبة السادس الاعدادي يشكل ضرراً كبيراً للطلبة

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "عقدت اجتماعاً عاجلاً بحضور الوزير ورئيس واعضاء اللجنة لبيان الرأي حول ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص احتساب المعدل التراكمي لطلبة السادس الاعدادي بديلاً عن الامتحان الوزاري".وأضافت أن "الاجتماع خلص الى الرأي الآتي إلى أن اعتماد المعدل التراكمي يشكل ضررا كبيرا للطلبة كونهم يركزون جل اهتمامهم في السنة الاخيرة (السادس الاعدادي ) في تحديد مستقبلهم الدراسي".

وأكدت الوزارة، أنه "لا يمكن تطبيق هذا المقترح على طلبة تحسين المعدل وطلبة المحاولات البالغ عددهم 11625 طالب"، مبينة أنه "لايمكن تطبيق هذ المقترح على الطلبة الخارجيين وعددهم ٤٩٦٣٠ طالب كونه لا يوجد درجات للصف الرابع والخامس الاعدادي".



ولفتت إلى أنه "لا يمكن تطبيق هذا المقترح على طلبة محافظة نينوى وبعض مناطق محافظات (كركوك وصلاح الدين و الانبار )الذين تم ترحيلهم من مرحلة الثالث متوسط الى السادس الاعدادي دون مرورهم بالرابع والخامس الاعدادي".

وأكدت الوزارة، أن "الدول القليلة التي تعتمد المعدل التراكمي تشترط ان يكون هناك امتحان تأهيلي عند التقديم للكليات والجامعات وهذا غير معمول به في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية"، موضحة أن "موضوع المعدل التراكمي سبق وان تم عرضه في هيئة الراي عام 2017 وتم رفضه في حينها من قبل هيئة الراي لعدم وجود جدوى علمية في اقراره ويشكل ضرراً على مصلحة الطالب".