نائب يدعو وزير الداخلية لاستئصال 'بؤر الفساد' في مفاصل الوزارة

دعا نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب نايف الشمري، الاحد، وزير الداخلية عثمان الغانمي الى استئصال بؤر الفساد في مفاصل الوزارة وخاصة في الدرجات العليا منها.



وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "الغانمي سبق له وان وعد بالقضاء على الفساد في مناسبات سابقة، والجميع بانتظار تنفيذ ما وعد به"، مبينا انه "بحال لم يكن الغانمي قادرا بشكل منفرد على تحقيق هذا الامر، بسبب سطوة الفاسدين ومن خلفهم فاننا في لجنة الامن والدفاع البرلمانية مستعدين لاستضافته والتعاون معه بشكل جدي بغية كشف اؤلئك الفاسدين واستئصالهم بقوة القانون من مناصبهم".



وأضاف أن "وزارة الداخلية هي وزارة مهمة وواجباتها خطيرة جدا، وترتبط بشكل مباشر بأمن المواطن، بالتالي فان تطهيرها من العناصر الفاسدة هو امر ضروري وواجب خلال هذه المرحلة لضمان عدم تكرار الاخفاقات السابقة التي اوصلت البلد الى حافة الهاوية".

