تنشر الخليج 365، وثيقة تتضمن صدور مذكرة قبض بحق مدير عام مشاريع الانتاج في وزارة الكهرباء سابقا بتهمة اهانة رئيس الجمهورية. وكان مصدر مخول باسم المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية برهم صالح أفاد قبل ايام، بإن رئاسة الجمهورية أقامت دعوى قضائية أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ بشأن الادعاءات التي لفقها المدعي (محمد فوزي الزيدي) وتداولتها بعض الأوساط الإعلامية، مشيراً الى أن هذه الاتهامات لا تمت للواقع بصلة وهي باطلة ومزيفة ومرفوضة جملة وتفصيلاً أرادت النيل من سمعة رئيس الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. مذكرة قبض بحق مسؤول سابق بتهمة اهانة رئيس الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.