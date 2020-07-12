حركة البشائر: ما حدث اليوم من استهداف المتظاهرين تصرف غير منضبط

وذكرت الحركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"نستنكر التصرف غير المنضبط الذي حدث هذا اليوم باستهداف المتظاهرين السلميين الذين هم من ضحايا البعث المقبور، من ذوي الشهداء والسجناء السياسين ، المطالبين بحقوقهم الدستورية وفق القوانيين النافذة".وأضافت أن "الاجراءات التعسفية والممارسات غير المسؤولة المتمثلة بقطع الطرق والاعتداء والتجاوز، بل واطلاق الرصاص الحي الذي ادى لجرح العديد منهم، تذكرنا بالتصرفات القمعية لاجهزة النظام السابق، وتعيد الى اذهاننا ما حصل للمتظاهرين السلميين ابان تظاهرات تشرين الماضي عام ٢٠١٩".

وأوضحت الحركة، :"اننا في الوقت الذي نحمل فيه الحكومة مسؤولية الحفاظ على ارواح الناس وحقوقهم التي كفلها الدستور ، نذكر رئيس مجلس الوزراء بأن البلد يمر بازمات متعددة ومتراكمة، وان الواجبات الاساسية التي تشكلت لأجلها هذه الحكومة ونادت بها المرجعية الرشيدة، هي اعادة هيبة الدولة، واحقاق الحقوق، واجراء الانتخابات المبكرة".



وبينت، أن "مثل هذه التصرفات لا تساعد على تحقيق تلك المطاب، وانما هي اثارات غير مدروسة قد تزيد من الاحتقان، واشاعة الفوضى واللانظام".ودعت الحركة، عوائل الشهداء والسجناء الكرام الى "المحافظة على سلميتهم المعهودة، وعدم الانجرار وراء محاولات والاثارة والتشويه".