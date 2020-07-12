مصدر: الحكومة انتهت من وضع القوائم باسماء المئات من شهداء الحركات الاحتجاجية لتكريمهم

افاد مصدر حكومي، الاحد، بأن الحكومة انتهت من وضع القوائم باسماء المئات من شهداء الحركات الاحتجاجية لتكريمهم.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكومة انتهت من وضع القوائم باسماء المئات من شهداء الحركات الاحتجاجية التي عرفها العراق منذ الاول من تشرين الاول الماضي حتى اغتيال الباحث هشام الهاشمي".

وأضاف المصدر "سيعتبرون ويكرمون كشهداء، لتباشر بعدها لجنة تقصي الحقائق للوقوف على ما جرى".