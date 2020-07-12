بالوثيقة.. الكعبي يطالب برفع دعوى ضد عبد القهار السامرائي لانتحاله صفة نائب

تنشر الخليج 365، وثيقة تتضمن مطالبة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي برفع دعوى قضائية ضد عبد القهار السامرائي لانتحاله صفة نائب. وكان الكعبي دعا، اليوم الاحد، الامين العام لمجلس النواب الى رفع دعوى قضائية على باسمة الساعدي التي كانت عضو في مجلس النواب في الدورة الثانية وعلى نيازي معمار اوغلو الذي كانت عضو في مجلس النواب في الدورة الثالثة. وأدناه نص الوثيقة:

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