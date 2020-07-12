- 1/2
- 2/2
2020-07-12 | 14:06
1,967 مشاهدة
اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، تحديد الثاني من شهر أيلول المقبل، موعداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
وذكر الاتحاد في بيان تلقته الخليج 365، ان "الاتحاد العراقي لكرة السلة، عقد اجتماعاً وذلك يوم السبت المصادف 2020/7/11 اون لاين عن طريق الهاتف".
وأضاف ان "الاتحاد قرر استئناف الدوري الممتاز العراقي بكرة السلة يوم الأربعاء المصادف 2020/9/2 وحسب الظروف وتعليمات خلية الأزمة الصحية في البلاد".
وأوضح أن "الاتحاد قرر بدأ الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة للموسم 2020 - 2021 في 2020/11/1 وحسب الظروف ومراعات لتوجيهات خلية الأزمة الصحية في البلاد".
وأضاف ان "الاتحاد قرر استئناف الدوري الممتاز العراقي بكرة السلة يوم الأربعاء المصادف 2020/9/2 وحسب الظروف وتعليمات خلية الأزمة الصحية في البلاد".
وأوضح أن "الاتحاد قرر بدأ الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة للموسم 2020 - 2021 في 2020/11/1 وحسب الظروف ومراعات لتوجيهات خلية الأزمة الصحية في البلاد".
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. تحديد الثاني من أيلول المقبل موعداً لاستئناف الدوري السلوي الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.