رسمياً.. تحديد الثاني من أيلول المقبل موعداً لاستئناف الدوري السلوي الممتاز

وذكر الاتحاد في بيان تلقته الخليج 365، ان "الاتحاد العراقي لكرة السلة، عقد اجتماعاً وذلك يوم السبت المصادف 2020/7/11 اون لاين عن طريق الهاتف".

وأضاف ان "الاتحاد قرر استئناف الدوري الممتاز العراقي بكرة السلة يوم الأربعاء المصادف 2020/9/2 وحسب الظروف وتعليمات خلية الأزمة الصحية في البلاد".



وأوضح أن "الاتحاد قرر بدأ الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة للموسم 2020 - 2021 في 2020/11/1 وحسب الظروف ومراعات لتوجيهات خلية الأزمة الصحية في البلاد".