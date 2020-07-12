القبض على متهم بتزوير هويات بصفة إعلامي وسط بغداد

وقال مدير علاقات واعلام المديرية الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءً على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف مباشر من قائد شرطة بغداد وخلال متابعة قاطع المسؤولية وبالتحديد شارع المتنبي القى فوج طوارىء بغداد الثاني القبض على متهم يعمل في احد الصحف ويقوم بتزوير باجات صحافة".



وأضاف ناصر، أن "المتهم مطلوب وفق المادة ٢٩٢/٢٩٨"، مؤكدا بالقول "تم تسليمه اصوليا الى مكتب اجرام باب الشيخ لاجراء اللازم بحقه وفق القانون".

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