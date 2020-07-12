سلاح جوي فرنسي يدمر كهفا تابعا لداعش في العراق

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، ان سلاح الجو الفرنسي دمر كهفا تابعا لداعش في العراق.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سلاح الجوي الفرنسي ضمن التحالف الدولي، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ ضربة جوية ضمن عملية ابطال العراق بمرحلتها الرابعة".
واضافت ان "الضربة اسفرت عن تدمير كهف وقتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية، ضمن قاطع المسؤولية في هذه العملية".
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