السهلاني يدعو الكاظمي لتحمل مسؤولياته تجاه محافظة ذي قار ويحذر من الفوضى

وقال السهلاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظة ذي قار تعاني من تراجع في الوضعين الامني والصحي اضافة الى نقص الخدمات الاساسية، يقابله بطأ في اجراءات الحكومة، رغم المناشدات والدعوات الكثيرة التي اطلقها ابناء المحافظة بالاضافة الى أنهيار الوضع الامني والذي اثر بدوره على الوضع الصحي بشكل كبير وعدم قدرة الاجهزة الامنية من حماية المؤسسات والكوادر الصحية خصوصاً في المستشفى التعليمي".وأضاف السهلاني أن "مسؤولية هذا التردي في المحافظة يحسب على رئيس السلطة التنفيذية بصفته المعني بمعالجة تلك الملفات والازمات، لكن ما حصل هو العكس تماما حيث اننا لم نجد خطوات جدية لحل الازمة وعدم تقديم الدعم اللازم للمحافظة أو التفكير بزيارتها وأتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تتناسب مع حجم الكارثة".

وتابع السهلاني ان "ذي قار بحاجة للخدمات الصحية وأستتباب الوضع الامني فيها فضلا عن توفير الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء والمستلزمات الطبية والصحية، داعيا رئيس الوزراء لتدارك الامر وتحمل مسؤولياته والتزاماته تجاه ارواح الناس والا فإن ذي قار متجهة نحو الفوضى الشاملة وحينئذ ولات حين مناص".