وأضاف السهلاني أن "مسؤولية هذا التردي في المحافظة يحسب على رئيس السلطة التنفيذية بصفته المعني بمعالجة تلك الملفات والازمات، لكن ما حصل هو العكس تماما حيث اننا لم نجد خطوات جدية لحل الازمة وعدم تقديم الدعم اللازم للمحافظة أو التفكير بزيارتها وأتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تتناسب مع حجم الكارثة".
وتابع السهلاني ان "ذي قار بحاجة للخدمات الصحية وأستتباب الوضع الامني فيها فضلا عن توفير الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء والمستلزمات الطبية والصحية، داعيا رئيس الوزراء لتدارك الامر وتحمل مسؤولياته والتزاماته تجاه ارواح الناس والا فإن ذي قار متجهة نحو الفوضى الشاملة وحينئذ ولات حين مناص".
كانت هذه تفاصيل خبر السهلاني يدعو الكاظمي لتحمل مسؤولياته تجاه محافظة ذي قار ويحذر من الفوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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