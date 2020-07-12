شهر ونصف على تأخر رواتبهم.. وقفة احتجاجية لمنتسبي صحة الكرخ 'صور'

نظم عدد من منتسبي مستشفى اليرموك التعليمي في جانب الكرخ من بغداد، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بسبب تأخر صرف رواتبهم منذ أكثر 45 يوما، مُهدّدين بخطوات تصعيدية أكبر في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وناشدت الملاكات الطبية والصحية والكوادر الأخرى الداعمة لها، رئيس مجلس النوّاب ورئيس الوزراء بإطلاق رواتبهم بشكل فوري لأنهم يمثلون حاجز الصد الأول لمواجهة فايروس كورونا منذ بدء الأزمة مطلع العام الحالي 2020 ولغاية الآن، محذرين من أن "تأخير الرواتب هدفه إضعاف المعنويات للجيش الأبيض الذي قدم ولازال التضحيات وفقد خيرة أطباءه وممرضيه والملاكات الأخرى خلال تصديها لفايروس كورونا".

وأكدت "الملاكات الصحية في بيانها الاحتجاجي، أنهم وعلى الرغم من تأخر صرف الرواتب مستمرون بالعمل طوال الفترة الماضية وملتزمون بقرارات الدائرة على الرغم من انتشار فيروس كورونا"، لافتين الى أن "وضعهم المعاشي لا يتحمل أي تأخير في صرف الرواتب".

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