توزيع كهرباء ميسان تنشر صورا لتعرض عدد من محطاتها الى اعمال تخريب متعمدة

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الملاكات الهندسية و الفنية في فرع توزيع كهرباء ميسان احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب تبذل جهود كبيرة، بكل مفاصلها وعلى مدار الساعة من أجل تقديم الخدمات في عموم المحافظة"، مبينة انه "بالوقت الذي ننتظر الدعم و المؤازرة من المواطنين في ظل الظروف الحرجة التي نعمل بها، بسبب انتشار وباء كورونا وارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية والازمة المالية ، تحصل محاولات العبث باجزاء الشبكة الكهربائية".

واضافت ان "محطة كهرباء قلعة صالح الثانوية الجديدة ( ٣٣ / ١١ ك.ف ) في قضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة تعرضت إلى اعمال تخريب من قبل عدد من الأشخاص المجهولين مساء السبت، بحجة الاحتجاح على ساعات التجهيز على الرغم بان جميع الاقضية و النواحي تجهز بشكل متساوي، كذلك قام في وقت منفصل عدد من الأفراد المجهولين باعمال تخريبية في مقر مركز خدمات وصيانة قلعة صالح الأول ، كما تعرضت أيضا محطة ١٥ شعبان الثانوية ( ٣٣ / ١١ك.ف ) ، الى إطلاق نار كثيف من قبل مجهولين فجر ، الاحد ١٢ تموز ٢٠٢٠، لمحاولة الحاق الأضرار فيها"، مبينة انه "من المؤسف أيضا استمرار الاعتداءات على العاملين في الصيانات رغم تنفيذهم اعمال الصيانة على اكمل وجه".

وطالبت المديرية "محافظ ميسان ومديري إدارات الاقضية و النواحي وقيادات الأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مفاصل الفرع فضلا عن توفير حماية للعاملين المكلفين بالواجب لأنهم يؤدون خدمة عامة"، داعيا "المواطنين الى تفويت الفرصة والتعبير عن الاحتجاجات بصورة حضارية التي تضمن سلامة الجميع و بعيداً عن مفاصل الشبكة الحيوية وعدم السماح بالمساس فيها، حيث تعد من الممتلكات العامة للشعب وان الاضرار بها يضر عامة الناس وصعوبة إعادتها للعمل بسبب الظروف الحالية".

وحذرت "كل من يحاول استمراره العبث وان اثبت ذلك سيكون القانون فيصلاً معه ، كما نؤكد أيضا؛ بان تلك المحاولات البائسة لن و لم تثني عزيمة العاملين في تقديم الخدمات للمواطنين وبالامكانيات المتاحة ،لان ميسان تستحق منا الكثير".

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