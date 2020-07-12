الدفاع المدني يخمد الحريق الذي اندلع بمستشفى الحسين في ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في كرفانات عدد 4 متخذة سكن لعمال البنغلادش في قسم الطب العدلي داخل مستشفى الحسين التعليمي العدلي".
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني دون اصابات او خسائر بشرية".
يشار الى ان مصدر طبي افاد بوقت سابق من، اليوم الاحد، باندلاع حريق بقسم الطب العدلي في مستشفى الحسين في ذي قار.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني دون اصابات او خسائر بشرية".
يشار الى ان مصدر طبي افاد بوقت سابق من، اليوم الاحد، باندلاع حريق بقسم الطب العدلي في مستشفى الحسين في ذي قار.
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