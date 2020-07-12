اخبار العالم / اخبار العراق

الدفاع المدني يخمد الحريق الذي اندلع بمستشفى الحسين في ذي قار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في كرفانات عدد 4 متخذة سكن لعمال البنغلادش في قسم الطب العدلي داخل مستشفى الحسين التعليمي العدلي".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني دون اصابات او خسائر بشرية".


يشار الى ان مصدر طبي افاد بوقت سابق من، اليوم الاحد، باندلاع حريق بقسم الطب العدلي في مستشفى الحسين في ذي قار.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يخمد الحريق الذي اندلع بمستشفى الحسين في ذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا