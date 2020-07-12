اندلاع حريق في مستشفى الحسين المخصص لعزل مصابي كورونا بذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في قسم الطب العدلي بمستشفى الحسين المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بذي قار". وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني تحوجهت الى مكان الحريق وتحاول السيطرة عليه".

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