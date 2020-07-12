وصف أردوغان بـ 'العثماني الخبيث'.. احالة الاعلامي نيشان إلى المحكمة

أحالت النيابة العامة في بيروت الإعلامي اللبناني، نيشان، إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى تركيا.

وحددت النيابة الثامن من تشرين الاول المقبل موعدا لبدء محاكمة نيشان، وهو من أصول أرمنية، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وخلال إحدى حلقات برنامجه وصف نيشان الرئيس التركي، بـ"العثماني الخبيث"، منتقدا بشدة المجازر والمذابح التي ارتكبها العثمانيون بحق طائفة الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى.

على إثر ذلك، أعلنت الخارجية اللبنانية أنها وجهت كتابا إلى وزارة الإعلام اللبنانية لاتخاذ قرار مناسب بشأن الإساءة لتركيا ورئيسها خلال برنامج تلفزيوني.

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وقالت الخارجية في بيان لها إن "السلطات التركية دانت ما جاء في الحلقة، وطالبت بتدخل السلطات المختصة لضمان احترام الأصول على منصات وسائل الإعلام اللبنانية، ولا سيما كرامة الدولة التركية ممثلة برئيسها".

وكان نيشان هاجم، أمس الجمعة، توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرسوما بتحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، وفتحه أمام المصلين يوم 24 تموز الحالي.

وغرد نيشان عبر حسابه على موقع "تويتر": "كما استَنْكَرْتُ تحويل مَسْجِدَيْ إشبيلية وقرطبة إلى كنائس، اليوم صَوْتي يُعانِقُ ملايين الأصوات التي تستنكر تحويل كاتدرائية آيا صوفيا إلى مسجد. الاعتداء على مُقَدّسات المساجد والكنائس مُدان".

وتابع "تحويل كنيسة آيا صوفيا الى مسجد لن يجعل منك خليفة للمؤمنين، عن جَدّ خبيث".