نجدة بغداد: انقاذ شخص رمي نفسه من اعلى جسر الائمة

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاخد، عن انقاذ شخص قام برمي نفسه في نهر دجلة من اعلى جسر الائمة شمالي العاصمة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "صباح هذا اليوم مفارز غواصي النجدة النهرية تنقذ مواطن قام برمي نفسه من اعلى جسر الائمة الى داخل نهر دجلة".
واضافت، "حيث تم اجراء الاسعافات الاولية له وانقاذ حياته"، ميرة الى ان "بسبب محاولة الانتحار مشاكل عائليه حسب ادعائه، ليتم تسليمه الى مركز الشرطة".
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