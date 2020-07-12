نجدة بغداد: انقاذ شخص رمي نفسه من اعلى جسر الائمة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "صباح هذا اليوم مفارز غواصي النجدة النهرية تنقذ مواطن قام برمي نفسه من اعلى جسر الائمة الى داخل نهر دجلة".

واضافت، "حيث تم اجراء الاسعافات الاولية له وانقاذ حياته"، ميرة الى ان "بسبب محاولة الانتحار مشاكل عائليه حسب ادعائه، ليتم تسليمه الى مركز الشرطة".