رئاسة اركان الجيش تنعى مدير صنف المشاة الذي توفي بكورونا

نعت رئاسة اركان الجيش، الاحد، مدير صنف المشاة الذي توفي بفايروس كورونا وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بقلوب مفعمة بالايمان بقضاء الله وقدره تودع رئاسة اركان الجيش قائدا" من قادتها المخلصين الشجعان اللواء ق خ الركن مراد كريم سلمان الربيعي مدير صنف المشاة الذي وافاه الاجل متأثرا بإصابته بفايروس كورونا ملتحقا الى جوار الرفيق الاعلى تاركأا لنا مواقفا بطولية وانسانية نفخر بها على طول خدمته العسكرية المشرفة".



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