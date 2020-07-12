'أوبك' وحلفاؤها يستعدون لتخفيف تخفيضات النفط في ظل بوادر انتعاش بعد قيود كورونا

وقال مسؤولون في المجموعة إن تحالف منتجي النفط بقيادة السعودية يدفع أوبك وحلفائها لزيادة إنتاج النفط ابتداء من أغسطس، وسط دلائل على عودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية بعد عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن يجتمع الأعضاء الرئيسيون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا عبر مؤتمر عبر الإنترنت يوم الأربعاء، لمناقشة الإنتاج الحالي والمستقبلي للمجموعة.

وقادت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، في أبريل، دفعة أدت إلى خفض مجموعة المنتجين الـ23 إنتاجها الجماعي بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم، حيث أدى الوباء إلى انهيار الطلب على النفط.



وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد قال المندوبون إن المملكة العربية السعودية ومعظم المشاركين في التحالف يؤيدون الآن تخفيف القيود.

وأفاد المندوبون بأنه وبموجب اقتراح سعودي فإن تحالف أوبك+ سيخفف القيود الحالية بمقدار مليوني برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا.

وأوضحت الصحيفة أن التفاؤل النسبي للمنتجين تزامن مع تقرير صدر يوم الجمعة من وكالة الطاقة الدولية يظهر مرور أسوأ آثار فيروس كورونا على الطلب العالمي على النفط.