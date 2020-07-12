العشرات من أهالي الكمالية بكربلاء يتظاهرون احتجاجا على تردي الكهرباء.. صور

تظاهر العشرات من أهالي منطقة الكمالية شرقي كربلاء، صباح اليوم، احتجاجا على تردي الطاقة الكهربائية، مطالبين بتوفيرها. وجرت االتظاهرة، بحسب مراسلنا في المحافظة، أمام محطة توليد كهرباء ديزلات، حيث توجد المحطة في نفس المنطقة، مشيرا الى أن المتظاهرين ابلغونا أن رغم تسبب تلك المحطات الدخان والضوضاء لهم الا انه لم ينعموا بالكهرباء التي تولدها.

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