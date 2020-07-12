شركة عملاقة تطلق مبادرة مجانية لتنشيط متاجر العراق المحلية

أعلنت شركة كوكا كولا العملاقة إطلاق مبادرة "افتح قلبك أكثر من قبل" الجديدة تهدف إلى دعم المتاجر المحلية للحفاظ على استمرارية أعمالها ومساعدتها على الازدهار، لافتة الى أنها ستقدم منتجات مجانية إلى تجار التجزئة للمساعدة في التخفيف من مشكلة السيولة النقدية.

وقالت الشركة، إن "إطلاق هذه المبادرة ياتي استجابةً لمناخ الأعمال المتعثر في قطاع التجزئة خلال الفترة الراهنة"، مبينة أن "المبادرة سوف تعمل مع 50 ألف متجر في جميع أنحاء العراق لمساعدتها على تجاوز هذه الأوقات العصيبة".

وأضافت الشركة، "فيما تبدأ المنطقة مرحلة تعافيها من التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد، تأثرت الأعمال التجارية الصغيرة بهذه الأزمة أكثر من غيرها، كما أثرت الطبيعة المتغيرة للتجارة بشكل كبير على محلات البقالة الصغيرة والمتاجر المحلية".

أوضحت شركة كوكا كولا أنها، "تهدف دعم تجار التجزئة لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم ومع إعطاء معايير الصحة والسلامة الشخصية الأولوية".

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وتابعت، أن "العلامة التجارية الرائدة للمشروبات سوف تقدم 500 ألف كمامة، إضافة إلى حملات توعية في المتاجر مصممة لتشجيع العملاء على دعم المتاجر المحلية في جميع أنحاء العراق،وعلاوةً على ذلك، ستمنح كوكاكولا أكثر من 1.3 مليون منتج إلى تجار التجزئة مجاناً للمساعدة في التخفيف من مشكلة السيولة النقدية".

وتعليقاً على المبادرة، قال تولجا سيبي، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة كوكا كولا، "في ظلّ التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي أثرت على تجارة التجزئة والمحلات الصغيرة، رأينا أنّه علينا القيام بواجبنا في المشاركة بتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن هؤلاء".

وأضاف، "تهدف المبادرة إلى دفع الزخم وتشجيع الشركات الأخرى والجمهور على تكوين قوة مشتركة لصالح الأعمال الصغيرة والمساهمة في إحداث فارق حقيقي بالتعاون مع بعضنا البعض".