صيانة عدد من مجسرات المشاة ضمن الطريق السريع غربي بغداد 'صور'

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن صيانة عدد من مجسرات المشاة ضمن الطريق السريع غربي العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ان اعمال صيانة عدد من مجسرات المشاة ضمن الطريق السريع الممتد من ساحة اللقاء وحتى مجسر الغزالية مستمرة من قبل ملاكاتنا". Advertisements

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