إخماد النيران التي أضرمها مسلحون بثلاث 'ناقلات' على طريق الديوانية السريع

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "اخماد النيران التي أضرمها مسلحون بثلاث ناقلات على طريق الديوانية السريع من قبل فرق الدفاع المدني".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه تم "نقل السواق الى مركز شرطة الديوانية لاتباع الإجراءات الأصولية".



وافاد مصدر امني، اليوم السبت، بقيام مسلحين بحرق ثلاث "ناقلات" تحمل سيارات على طريق الديوانية السريع.