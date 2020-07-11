مسلحون يحرقون ثلاث 'ناقلات' تحمل سيارات على طريق الديوانية السريع

افاد مصدر امني، السبت، بقيام مسلحين بحرق ثلاث "ناقلات" تحمل سيارات على طريق الديوانية السريع. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة قامت بحرق ٣ ناقلات تحمل عجلات على طريق الديوانية السريع". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الناقلات عراقية وتحمل بضائع ودعم امريكي ومن ضمنها همر عسكري وعجلات خفيفة تابعة للامريكان"، مشيراً الى أن "فرق الدفاع المدني حاليا تقوم بعمليات الاخماد".

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