اعلنت نجدة بغداد، السبت، عن ضبط عجلة بداخلها ادوية غير مرخصة شمالي بغداد.
وقالت النجدة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات شرطة نجدة الزهور تمكنت من القبض على شخص يحمل ادوية غير مرخصة ضمن منطقة الحسينية وقرب سيطرة الراشدية".
وأضاف البيان أن "ذلك جاء خلال اجراء ممارسة أمنية ضمن المنطقة المذكورة اعلاه حيث تم الاشتباه بعجله نوع (فان هايسا) ولدى استيقافها وتفتيشها عثر بداخلها على ادوية ومواد طبية غير مرخصة (لا يحمل اي مستمسك رسمي)".
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