الكويت تسجل 3 وفيات و478 إصابة جديدة بفيروس كورونا



​ أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد- 19" إلى 386 حالة.

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