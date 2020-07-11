خلال 24 ساعة.. تسجيل نحو 500 إصابة جديدة بكورونا في دولة خليجية

وارتفع إجمالي الإصابات في الدولة الخليجية منذ ظهور الوباء إلى 103128 حالة.

وأفادت الصحة القطرية بأنه تم تسجيل تعافي 701 شخصا من الفيروس، خلال ذات الفترة، ليصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 98934.



وذكرت أن عدد حالات الوفاة جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في قطر بلغ 146 حالة.

كما بلغ عدد الحالات التي تم إدخالها للعلاج في العناية المركزة 11 حالة، منذ الأمس ليبلغ الإجمالي 141.

وتأتي قطر ثانية بعد السعودية، بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالنسبة لقائمة الدول العربية، بينما تأتي في المركز الـ 21 بالنسبة لدول العالم.