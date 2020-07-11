الاعلام الامني تعلن مقتل واصابة 10 مقاتلين بانفجار عبوتين في حمرين وديالى

اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن مقتل واصابة 10 مقاتلين بانفجار عبوتين في حمرين وديالى. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "دماء جديدة تروي تراب الوطن الغالي ضمن عمليات أبطال العراق بمرحلتها الرابعة، فقد استشهد ثلاثة مقاتلين وجرح سبعة آخرون بانفجار عبوتين ناسفتين زرعتا على الطريق".



واوضحت، "انفجرت الأولى على رتل للواء ١٦ بالحشد الشعبي غربي بحيرة حمرين، أسفرت عن استشهاد ثلاثة مقاتلين وجرح خمسة آخرين وتضرر عجلتين، فيما انفجرت العبوة الثانية على قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، أدت الى إصابة مقاتلين اثنين وتضرر عجلة واحدة في منطقة إمام شيخ بابا ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

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