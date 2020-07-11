أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، السبت، وجد نازحين في بعض مناطق محافظة ديالى، فيما أشار إلى أن واجب الحكومة حمايتهم وتوفير المستلزمات لهم.
وأضاف أن "عملياتنا هي من أجل توفير الحماية لأبناء شعبنا في المناطق التي انطلقت منها وسنستمر في ملاحقة أي تهديد للعصابات الإرهابية".
وأوصى الكاظمي، القوات الأمنية، بـ "حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم ومسك الأرض بعد انتهاء العمليات".
ولفت إلى أن "ديالى تشكل تنوعا خاصا نفتخر به، وعلينا حمايته، وهناك نازحون في بعض مناطقها واجبنا حمايتهم وتوفير المستلزمات لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي من ديالى: هناك نازحون في بعض مناطقها واجبنا حمايتهم وتوفير المستلزمات لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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